Чалов сделал дубль в составе «Базеля»

Перешедший в швейцарский «Базель» армеец Фёдор Чалов забил свой первый гол в составе нового клуба. Это случилось в ходе матча с «Санкт-Галленом» с передачи Ндойе на 56-й минуте игры. А на 83-й минуте Чалов забил еще один гол, на сей раз с подачи Ланга, и «Базель» сравнял счет, ибо после первого тайма команда проигрывала со счетом 0:2. Ранее, две недели назад, Чалов сделал голевую передачу в матче с «Лозанной-Спорт».

Чалов стал игроком «Базеля» в первый день февраля, он пояснил при переходе, что хотел поиграть в Европе. «Базель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.