На выходных «Базель» разгромил «Лозанну» в матче чемпионата Швейцарии со счётом 3:0. Спустя два дня после этой победы «красно-синие» уволили главного тренера – Патрик Рахмен был отправлен в отставку.

Объяснение решения расстаться с Рахменом на официальном сайте звучит так: «В связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы на этот счёт».

Напомним, что за «Базель» выступает россиянин Фёдор Чалов. Швейцарский клуб арендовал форварда у ЦСКА до конца сезона 2021/2022 в зимнее трансферное окно.

«Базель» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.