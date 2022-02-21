Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Суперлига Швейцарии 2021/22

​«Базель» Чалова уволил тренера после крупной победы официально

21 Февраля 2022 • 18:16 Комментировать

На выходных «Базель» разгромил «Лозанну» в матче чемпионата Швейцарии со счётом 3:0. Спустя два дня после этой победы «красно-синие» уволили главного тренера – Патрик Рахмен был отправлен в отставку.

Объяснение решения расстаться с Рахменом на официальном сайте звучит так: «В связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы на этот счёт».

Напомним, что за «Базель» выступает россиянин Фёдор Чалов. Швейцарский клуб арендовал форварда у ЦСКА до конца сезона 2021/2022 в зимнее трансферное окно.

«Базель» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов Патрик Рахмен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
18:16 · Швейцария
​«Базель» Чалова уволил тренера после крупной победы официально
20 Февраля
00:26 · Швейцария
«Базель» разгромил аутсайдера, Чалов отдал первый голевой пас в 2022 году
13 Февраля
18:36 · Швейцария
Чалов во втором матче за «Базель» проиграл «Янг Бойз» - у форварда пока нет результативных действий
08 Февраля
21:53 · Швейцария
Ташуев: «Чалов должен ставить цель быть одним из лучших в Швейцарии» эксклюзив
20:42 · Россия. Премьер-лига
Источник: Чалов может остаться в «Базеле» на полноценной основе слухи
06 Февраля
22:16 · Швейцария
Чалов поделился впечатлениями от дебюта за «Базель»
18:44 · Швейцария
Дебют Чалова: потеря очков «Базеля», попадание в штангу и жёлтая карточка
18:10 · Швейцария
«Базель» не смог обыграть «Сьон», Чалов провёл на поле 88 минут
16:16 · Швейцария
Чалов дебютировал за «Базель» в Суперлиге
05 Февраля
22:35 · Швейцария
Главный тренер «Базеля» оценил готовность Чалова
04 Февраля
10:45 · Швейцария
Бубнов: «Базель» не слабее ЦСКА, Чалов будет играть на приличном уровне»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Колосков похвалил Чалова за уход из ЦСКА
03 Февраля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лайнзайс: «Уровень в Швейцарии серьёзный, и легко Чалову не будет точно» эксклюзив
13:52 · Россия. Премьер-лига
Таранов - об аренде Чалова: «Это некий вызов, брошенный самому себе» эксклюзив
00:23 · Россия. Премьер-лига
Чалов выбрал свой номер в «Базеле»
Все новости
Рекомендуем