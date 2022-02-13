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Чалов во втором матче за «Базель» проиграл «Янг Бойз» - у форварда пока нет результативных действий

13 Февраля 2022 • 18:36 Комментировать
Янг Бойз
3:1
Базель
окончен

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, который на данный момент выступает за «Базель» на правах аренды, провел свой второй поединок в рамках чемпионата Швейцарии. Его команде снова не посчастливилось добыть победу, проиграв на выезде «Янг Бойз» со счетом 1:3.

Чалов вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 62-й минуте. Как и в матче со «Сьоном» (3:3), отметиться результативными действиями российскому форварду не удалось.

К слову, из-за этого поражения «Базель» опустился на третью строчку в турнирной таблице местного первенства. Отрыв от идущего первым «Цюриха» теперь составляет девять очков.

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Базель Фёдор Чалов
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окончен Янг Бойз 3:1 Базель 1.62 4.30 5.00
Идет 31 минута Цюрих 1:0 Лугано 1.81 3.70 4.10
Идет 31 минута Люцерн 0:0 Сьон 1.82 3.70 4.00
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