Чалов во втором матче за «Базель» проиграл «Янг Бойз» - у форварда пока нет результативных действий

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, который на данный момент выступает за «Базель» на правах аренды, провел свой второй поединок в рамках чемпионата Швейцарии. Его команде снова не посчастливилось добыть победу, проиграв на выезде «Янг Бойз» со счетом 1:3.

Чалов вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 62-й минуте. Как и в матче со «Сьоном» (3:3), отметиться результативными действиями российскому форварду не удалось.

К слову, из-за этого поражения «Базель» опустился на третью строчку в турнирной таблице местного первенства. Отрыв от идущего первым «Цюриха» теперь составляет девять очков.