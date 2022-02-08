Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев, тренировавший в прошлом «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» оценил переход Фёдора Чалова на правах аренды до конца сезона из московского ЦСКА в «Базель». Недавно стало известно, что Чалов может остаться в швейцарском клубе на постоянной основе.

- «Базель» – средний европейский клуб, выступающий в среднем национальном чемпионате. Переход туда Чалова – не повышение в классе и не понижение в классе. Это европейский опыт, и пусть Фёдор его набирается. Ему надо ставить цель быть одним из лучших в Швейцарии – чтобы двигаться дальше. А если довольствоваться тем, что ты живёшь в хорошей стране, чистой, аккуратной и с крупными банками, то этого мало.