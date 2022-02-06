Чалов дебютировал за «Базель» в Суперлиге

В воскресенье «Базель» проводит домашний матч швейцарской Суперлиги против «Сьона». Встреча стартовала в 16:15 по московскому времени. Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на футбольное поле с первых минут и дебютировал за свою новую команду.

Напомним, что Фёдор Чалов перебрался из ЦСКА в «Базель» в зимнее трансферное окно на правах аренды на остаток сезона 2021/2022.

«Базель» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. От лидирующего «Цюриха» команда отстаёт на десять зачётных баллов, проведя при этом на одну игру меньше.