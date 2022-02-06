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Суперлига Швейцарии 2021/22

Чалов дебютировал за «Базель» в Суперлиге

06 Февраля 2022 • 16:16 Комментировать
Базель
2:1
Сьон
1.48 4.60 6.30
перерыв

В воскресенье «Базель» проводит домашний матч швейцарской Суперлиги против «Сьона». Встреча стартовала в 16:15 по московскому времени. Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на футбольное поле с первых минут и дебютировал за свою новую команду.

Напомним, что Фёдор Чалов перебрался из ЦСКА в «Базель» в зимнее трансферное окно на правах аренды на остаток сезона 2021/2022.

«Базель» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. От лидирующего «Цюриха» команда отстаёт на десять зачётных баллов, проведя при этом на одну игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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БАЗЕЛЬ СЬОН
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Идет 45 минута Базель 2:1 Сьон 1.48 4.60 5.80
06.02  18:30 Санкт-Галлен ... Янг Бойз 4.80 4.40 1.58
06.02  18:30 Лугано ... Люцерн 2.03 3.45 3.50
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