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Суперлига Швейцарии 2021/22

Бубнов: «Базель» не слабее ЦСКА, Чалов будет играть на приличном уровне»

04 Февраля 2022 • 10:45 Комментировать

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в чемпионат Швейцарии. Остаток сезона-2021/2022 форвард проведет в аренде за «Базель».

«Это будет хорошая перезагрузка. Сам футболист всегда хотел попробовать себя в Европе. «Базель» не слабее ЦСКА. Так что Фёдор будет играть на приличном уровне», - приводит слова эксперта Sportbox.

Ближайший поединок «Базеля» состоится в воскресенье, 6 февраля. Его соперником будет «Серветт». Теоретически Фёдор может появиться на поле в предстоящей встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Александр Бубнов Фёдор Чалов
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