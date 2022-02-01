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«Сыграй нам титул на сталинском органе»: Как болельщики «Базеля» восприняли переход Чалова

01 Февраля 2022 • 22:54 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как болельщики «Базеля» оценили в Сети полугодичную аренду нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

Большинство пользователей оптимистично отнеслись к подписанию «армейского» футболиста. В основном комментарии оказались оптимистичными. Чалова сравнили с российским полузащитником Александром Рычковым, защищавшим цвета «Базеля» в 1998-1999 годах. Многие считают Фёдора достойным сменщиком форварда Артура Кабрала, перешедшего в минувшем январе в «Фиорентину».

Dominik S.: «Добро пожаловать, забивай много голов».

BeatD.: «Фёдор, сыграй нам титул на сталинском органе».

Thomas R.: «Хорошо помню Деркача и, конечно, водку «Сашу».

Hanspeter H.: «Это новый Александр «Саша» Николаевич Рычков?».

Beat M.: «До сих пор [президент клуба] Деген совершал прекрасные трансферы».

Marcel K.: «Он был лучшим бомбардиром чемпионата России, что неплохо. Но интересно, почему его отверг ЦСКА.

Karl L.: «Базель», как ЦСКА и «Кристал Пэлас», тоже красно-синий».

Alexander W.: «Я видел много матчей Чалова, он умеет забивать голы».

Nunzio C.: «К нам пришёл превосходный сильный нападающий».

Dany K.: «Фёдор, настреляй для нас кучу голов!».

Drago B.: «Это Артур Кабрал номер два».

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Deline R.: «Добро пожаловать, мальчик, надеюсь, ты заставишь нас гордиться».

Нашлись, однако, и те, кому не понравилось, что «Базель» приобрёл легионера, – не только в России беспокоятся о судьбе местных футболистов. Но таковых было всё-таки меньшинство.

Norbert T.: «Лучше бы воспитывали и продвигали молодых швейцарцев».

Florim A.: «Еще один молодой игрок «Базеля» пойдёт работать в «Макдональдс», плотником или парикмахером».

Hansjürg S.: «Прекратите эту глупую дискуссию. Сначала думайте, что писать. Наша команда U-21 сейчас очень слабая».

А кто-то даже переиначил слова из песни Sha la la i love you немецкой группы Die Flippers.

Roy A.: «Chalalov We need You, / Chalalov We love You, / Himmelblaue Augen / Und dein blondes Haar / Als ich dich gesehen / Da war mir schon klar / Das ist der neue Star / Shalala I Need You / Shalala I Love You».

(«Ча-ла-лов, ты нам нужен, / Ча-ла-лов, мы любим тебя, / Твои небесно-голубые глаза / И светлые волосы. / Когда я увидел тебя, / То сразу понял, / Что ты новая звезда. / Шалала, ты нам нужен, / Шалала, мы любим тебя»).

Кирилл Иванцов

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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