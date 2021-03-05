«Сьон» уволил Гроссо

«Сьон» отправил в отставку главного тренера Фабио Гроссо после пяти матчей без побед в швейцарской Суперлиге. Поединок против «Лугано» (0:3), который прошел в четверг, стал последним для чемпиона мира, и на следующий день он был освобожден от исполнения обязанностей.

Также в клубе отметили, что на воскресный матч команду выведет временный главный тренер, а поиски нового наставника начнутся с понедельника. «Сьон» набрал всего два очка в последних пяти матчах и делит последнее место в турнирной таблице.

Гроссо начал тренировать в 2014 году, поработав с молодежкой «Ювентуса», «Бари», «Вероной» и «Брешией».