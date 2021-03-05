«Сьон» уволил Гроссо

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05 Марта 2021, 19:52,
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«Сьон» отправил в отставку главного тренера Фабио Гроссо после пяти матчей без побед в швейцарской Суперлиге. Поединок против «Лугано» (0:3), который прошел в четверг, стал последним для чемпиона мира, и на следующий день он был освобожден от исполнения обязанностей.
Также в клубе отметили, что на воскресный матч команду выведет временный главный тренер, а поиски нового наставника начнутся с понедельника. «Сьон» набрал всего два очка в последних пяти матчах и делит последнее место в турнирной таблице.
Гроссо начал тренировать в 2014 году, поработав с молодежкой «Ювентуса», «Бари», «Вероной» и «Брешией».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сьон, Фабио Гроссо
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