«Ботафого» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес

«Ботафого» взял верх над «Атлетико Минейро» в финале Кубка Либертадорес (3:1).

«Одинокая звезда» осталась в меньшинстве уже на 2-й минуте встречи, но даже это не помешало добыть победу в основное время. «Атлетико» доминировал по проценту владения мячом (80 против 20) и ударам (22:8), но перевернуть ход битвы не смог.

Голами в составе «Ботафого» отметились Луис Энрике и Алекс Теллес, забившие на 35-й и 44-й минутах, а также Жуниор Сантос, поставивший точку на 97-й. Соперники ответили точным ударом Эдуардо Варгаса на 47-й.

Для «Ботафого» это первая победа в Кубке Либертадорес за всю историю. Команда сыграет на клубном чемпионате мира, который состоится летом 2025 года.