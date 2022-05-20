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Кубок Либертадорес 2021

Халк помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес

20 Мая 2022 • 07:23 Комментировать
Атлетико Минейро
3:1
Индепендьенте дель Валле
окончен

Известный нападающий Халк помог своей команде «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес.

Бывший футболист питерского «Зенита» оформил дубль в поединке с клубом «Индепендьенте дель Валье». В итоге игроки «Атлетико» одержали уверенную победу со счётом 3:1 и обеспечили себе место в плей-офф Кубка Либертадорес. Стоит отметить, что команда Халка не проигрывает в пяти матчах кряду. «Атлетико Минейро» имеет серию из трёх побед и двух ничьих.

Напомним, что в этом году Халк провёл в Высшей лиге Бразилии пять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
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