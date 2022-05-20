Халк помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес

Известный нападающий Халк помог своей команде «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес.

Бывший футболист питерского «Зенита» оформил дубль в поединке с клубом «Индепендьенте дель Валье». В итоге игроки «Атлетико» одержали уверенную победу со счётом 3:1 и обеспечили себе место в плей-офф Кубка Либертадорес. Стоит отметить, что команда Халка не проигрывает в пяти матчах кряду. «Атлетико Минейро» имеет серию из трёх побед и двух ничьих.

Напомним, что в этом году Халк провёл в Высшей лиге Бразилии пять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.