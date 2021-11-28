«Спартак» поздравил Луиса Адриано с триумфом в Кубке Либертадорес

«Палмейрас» второй год подряд стал обладателем Кубка Либертадорес. В финальной игре бразильская команда обыграла «Фламенго» со счётом 2:1, забив победный мяч в экстра-тайме.

В составе «Палмейраса» выступает нападающий Луис Адриано, который в своё время защищал цвета «Спартака». Московский клуб поздравил своего бывшего футболиста с новым триумфом посредством публикации на англоязычной страничке в «Твиттере».

«Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится обладателем Кубка Либертадорес!» - говорится в сообщении московского клуба.