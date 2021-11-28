Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 287 Комментарии
Кубок Либертадорес 2021

«Спартак» поздравил Луиса Адриано с триумфом в Кубке Либертадорес

28 Ноября 2021 • 13:43 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Фламенго
окончен после доп. времени

«Палмейрас» второй год подряд стал обладателем Кубка Либертадорес. В финальной игре бразильская команда обыграла «Фламенго» со счётом 2:1, забив победный мяч в экстра-тайме.

В составе «Палмейраса» выступает нападающий Луис Адриано, который в своё время защищал цвета «Спартака». Московский клуб поздравил своего бывшего футболиста с новым триумфом посредством публикации на англоязычной страничке в «Твиттере».

«Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится обладателем Кубка Либертадорес!» - говорится в сообщении московского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Палмейрас Луис Адриано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
13:43 · Кубок Либертадорес
«Спартак» поздравил Луиса Адриано с триумфом в Кубке Либертадорес
12:30 · Кубок Либертадорес
​Симулянт дня: игрок «Палмейраса» ошибся и изобразил травму после касания судьи 2 видео
09:12 · Кубок Либертадорес
«Палмейрас» стал обладателем кубка Либертадорес
30 Сентября
08:22 · Кубок Либертадорес
«Фламенго» сыграет с «Палмейрасом» в финале Кубка Либертадорес
29 Сентября
08:34 · Кубок Либертадорес
«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес
23 Сентября
08:08 · Кубок Либертадорес
«Фламенго» сделал шаг к финалу Кубка Либертадорес, победив эквадорскую «Барселону»
22 Сентября
08:40 · Кубок Либертадорес
«Палмейрас» разошёлся миром с «Атлетико Минейро» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, Халк не забил пенальти
26 Мая
09:09 · Кубок Либертадорес
Уругвайский игрок спасся от пожара, простояв полчаса на карнизе 11 этажа
20 Мая
09:55 · Кубок Либертадорес
​Полузащитник, отыгравший 90 минут в воротах «Ривер Плейта», признан лучшим игроком матча
08:08 · Кубок Либертадорес
​«Ривер Плейт» выиграл матч с полевым игроком в воротах 3
19 Мая
08:02 · Кубок Либертадорес
​«Ривер Плейту» придётся провести матч с полевым игроком в воротах 2
15 Апреля
10:30 · Кубок Либертадорес
«Дефенса» победила «Палмейрас» и стала обладателем суперкубка Южной Америки
31 Января
11:44 · Кубок Либертадорес
«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес
09:04 · Кубок Либертадорес
«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес
14 Января
08:10 · Кубок Либертадорес
«Сантос» сыграет с «Палмейрасом» в финале Кубка Либертадорес
Все новости
Рекомендуем