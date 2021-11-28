«Палмейрас» завоевал Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Фламенго» с результатом 2:1 за счёт гола в дополнительное время. На последних секундах матча игрок «Палмейраса» Дейверсон совершил странную симуляцию. Футболист перепутал арбитра с соперником и изобразил получение травмы после лёгкого касания судьи. Видео показал «Матч ТВ» на своей страничке в «Твиттере».

Футболист «Палмейраса» перепутал судью с соперником и рухнул на поле после легкого касания арбитра



Безумная симуляция из финального матча Кубка Либертадорес pic.twitter.com/3mcHrmpXtC — Матч ТВ (@MatchTV) November 28, 2021

Напомним, что «Палмейрас» получил билет на клубный чемпионат мира. В прошлом году бразильская команда тоже выступала на этом турнире, но заняла лишь четвёртое место. На этот раз «Палмейрас» рассчитывает показать себя лучше.