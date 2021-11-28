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Кубок Либертадорес 2021

​Симулянт дня: игрок «Палмейраса» ошибся и изобразил травму после касания судьи видео

28 Ноября 2021 • 12:30 Комментировать (2)
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Фламенго
окончен после доп. времени

«Палмейрас» завоевал Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Фламенго» с результатом 2:1 за счёт гола в дополнительное время. На последних секундах матча игрок «Палмейраса» Дейверсон совершил странную симуляцию. Футболист перепутал арбитра с соперником и изобразил получение травмы после лёгкого касания судьи. Видео показал «Матч ТВ» на своей страничке в «Твиттере».

 

Напомним, что «Палмейрас» получил билет на клубный чемпионат мира. В прошлом году бразильская команда тоже выступала на этом турнире, но заняла лишь четвёртое место. На этот раз «Палмейрас» рассчитывает показать себя лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Дейверсон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
28 Ноября 2021 в 12:46
мда......и этим людям еще платят деньги.......хотя может людям нравятся клоуны и веселые шутки?
только не мясо
28 Ноября 2021 в 12:35
Соболеву покажите...)
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