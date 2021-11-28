«Палмейрас» стал обладателем кубка Либертадорес

Определился победитель Кубка Либертадорес сезона-2020/2021. Им стал бразильский клуб «Палмейрас», которому в финале противостояли соотечественники из «Фламенго». «Зелёно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме. Решающий гол забил Дейверсон.

В основное время встречи была зафиксирована ничья – 1:1. Голы забили Вейга и Барбоза.

Стоит отметить, что это вторая подряд победа «Палмейраса» в самом престижном клубном турнире Южной Америки.