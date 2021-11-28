«Палмейрас» стал обладателем кубка Либертадорес

Определился победитель Кубка Либертадорес сезона-2020/2021. Им стал бразильский клуб «Палмейрас», которому в финале противостояли соотечественники из «Фламенго». «Зелёно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме. Решающий гол забил Дейверсон.
В основное время встречи была зафиксирована ничья – 1:1. Голы забили Вейга и Барбоза.
Стоит отметить, что это вторая подряд победа «Палмейраса» в самом престижном клубном турнире Южной Америки.
Протокол игры
|(1:0) Вейга Рафаэль 5'
|72' Габриэл Барбоза (1:1)
|(2:1) Дейверсон Силва 95'
Перейра Вевертон • Майке Роша 105' ( Менино Габриэль ( 105') • Гомес Густаво • 74'Луан Гарсия IV • Joaquin Piquerez 67' 113' ( Мело Фелипе ( 113' ) • 120'Данило Ларанжера 70' ( Каррейро Патрик ( 70') • Рафаэл Жозе 82' ( Данило Барбоза ( 82') • Dudu X 77' ( Уэсли Лопес ( 77') • Вейга Рафаэль 91' ( Дейверсон Силва ( 91') • Скарпа Густаво • Рони III
Запасные: Кушчевич Бенхамин • Лопес Брено • Верон Габриэл • Адриано Луис • Жорже Марко • Жаилсон Марселино
Алвес Диего • Исла Маурисио 79' ( Котулио Матеус ( 79') • Кайо Родриго • 65'Луис Давид • Луис Филипе 32' ( Мартинс Родригес ( 32') • Виллиан Арао • Перейра Андреас 111' ( Педро Гильерме ( 111') • Рибейро Эвертон 63' ( Michael 3 ( 63') • Де Арраскаэта Джорджиан 78' 111' ( Витиньо Виктор ( 111') • Энрике Бруно 91' ( Кенеди Роберт ( 91') • Габриэл Барбоза 74'
Запасные: Тьяго Маия • Энрике Густаво • Hugo Nogueira • Диего Рибас • Виана Бруно • Марсело Родиней
27 ноября.