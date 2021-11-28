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Кубок Либертадорес 2021

«Палмейрас» стал обладателем кубка Либертадорес

28 Ноября 2021 • 09:12 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Фламенго
окончен после доп. времени

Определился победитель Кубка Либертадорес сезона-2020/2021. Им стал бразильский клуб «Палмейрас», которому в финале противостояли соотечественники из «Фламенго». «Зелёно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме. Решающий гол забил Дейверсон.

В основное время встречи была зафиксирована ничья – 1:1. Голы забили Вейга и Барбоза.

Стоит отметить, что это вторая подряд победа «Палмейраса» в самом престижном клубном турнире Южной Америки.

Протокол игры  
Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго
(1:0) Вейга Рафаэль 5'    
    72' Габриэл Барбоза (1:1)
(2:1) Дейверсон Силва 95'    
Перейра Вевертон Майке Роша   105' (Менино Габриэль (   105') Гомес Густаво   74' Луан Гарсия IV Joaquin Piquerez   67'   113' (Мело Фелипе (   113'   120') Данило Ларанжера   70' (Каррейро Патрик (   70') Рафаэл Жозе   82' (Данило Барбоза (   82') Dudu X   77' (Уэсли Лопес (   77') Вейга Рафаэль   91' (Дейверсон Силва (   91') Скарпа Густаво Рони III
Запасные: Кушчевич Бенхамин Лопес Брено Верон Габриэл Адриано Луис Жорже Марко Жаилсон Марселино
Алвес Диего Исла Маурисио   79' (Котулио Матеус (   79') Кайо Родриго   65' Луис Давид Луис Филипе   32' (Мартинс Родригес (   32') Виллиан Арао Перейра Андреас   111' (Педро Гильерме (   111') Рибейро Эвертон   63' (Michael 3 (   63') Де Арраскаэта Джорджиан   78'   111' (Витиньо Виктор (   111') Энрике Бруно   91' (Кенеди Роберт (   91') Габриэл Барбоза   74'
Запасные: Тьяго Маия Энрике Густаво Hugo Nogueira Диего Рибас Виана Бруно Марсело Родиней
27 ноября.

 

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Фламенго Палмейрас
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