«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

В Кубке Либертадорес определился первый финалист турнира. Им стал «Палмейрас», который в ответной встрече с «Атлетико Минейро» смог сыграть вничью со счетом 1:1. За хозяев голом отличился Варгас, а за гостей забил Дуду.

В первой игре был зафиксирован счет 0:0. Таким образом, «Палмейрас» пробился в финал благодаря правилу гостевого гола, которое не отменили в Южной Америке.

Второй финалист определится в паре «Барселона» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия).