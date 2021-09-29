«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

В Кубке Либертадорес определился первый финалист турнира. Им стал «Палмейрас», который в ответной встрече с «Атлетико Минейро» смог сыграть вничью со счетом 1:1. За хозяев голом отличился Варгас, а за гостей забил Дуду.
В первой игре был зафиксирован счет 0:0. Таким образом, «Палмейрас» пробился в финал благодаря правилу гостевого гола, которое не отменили в Южной Америке.
Второй финалист определится в паре «Барселона» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия).
Протокол игры
|(1:0) Варгас Эдуардо 52'
|68' Dudu X (1:1)
Everson • Феррейра Мариано • Алонсо Хуниор • Арана Гильерме • Аллан Соуза 90' ( Че Че ( 90') • Сарачо Федерико 84' ( Саша Эдуардо ( 84') • Фернандес Игнасио 90' ( Ревер Умберто ( 90') • Халк Живанилдо • Варгас Эдуардо • Nathan VI • 28'Jair II 78' ( Саварино Джефферсон ( 78')
Запасные: Франко Алан • Igor Rabello • Натан Аллан • Додо Родолфо • Рафаэл Пирес • Guga3 • Dylan Borrero • Hyoran
Перейра Вевертон • Роша Маркос 64' 76' ( Менино Габриэль ( 76') • Луан Гарсия IV • 69'Гомес Густаво • Мело Фелипе • 88'Данило Ларанжера • Вейга Рафаэль 82' ( Уэсли Лопес ( 82') • Рони III 67' ( Верон Габриэл ( 67') • Dudu X 82' ( Рафаэл Жозе ( 82') • Renan Victor • Joaquin Piquerez
Запасные: Кушчевич Бенхамин • Дейверсон Силва • Адриано Луис • Виллиан Сикейра • Скарпа Густаво • Жорже Марко • Каррейро Патрик • Жаилсон Марселино
29 сентября.