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Кубок Либертадорес 2021

«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

29 Сентября 2021 • 08:34 Комментировать
Атлетико Минейро
1:1
Палмейрас Сан-Паулу
окончен

В Кубке Либертадорес определился первый финалист турнира. Им стал «Палмейрас», который в ответной встрече с «Атлетико Минейро» смог сыграть вничью со счетом 1:1. За хозяев голом отличился Варгас, а за гостей забил Дуду.

В первой игре был зафиксирован счет 0:0. Таким образом, «Палмейрас» пробился в финал благодаря правилу гостевого гола, которое не отменили в Южной Америке.

Второй финалист определится в паре «Барселона» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия).

Протокол игры  
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу
(1:0) Варгас Эдуардо 52'    
    68' Dudu X (1:1)
Everson Феррейра Мариано Алонсо Хуниор Арана Гильерме Аллан Соуза   90' (Че Че (   90') Сарачо Федерико   84' (Саша Эдуардо (   84') Фернандес Игнасио   90' (Ревер Умберто (   90') Халк Живанилдо Варгас Эдуардо Nathan VI   28' Jair II   78' (Саварино Джефферсон (   78')
Запасные: Франко Алан Igor Rabello Натан Аллан Додо Родолфо Рафаэл Пирес Guga3 Dylan Borrero Hyoran
Перейра Вевертон Роша Маркос   64'   76' (Менино Габриэль (   76') Луан Гарсия IV   69' Гомес Густаво Мело Фелипе   88' Данило Ларанжера Вейга Рафаэль   82' (Уэсли Лопес (   82') Рони III   67' (Верон Габриэл (   67') Dudu X   82' (Рафаэл Жозе (   82') Renan Victor Joaquin Piquerez
Запасные: Кушчевич Бенхамин Дейверсон Силва Адриано Луис Виллиан Сикейра Скарпа Густаво Жорже Марко Каррейро Патрик Жаилсон Марселино
29 сентября.

 

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Палмейрас Атлетико Минейро
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окончен Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу
30.09  03:30 Барселона Гуаякиль ... Фламенго 2.65 3.35 2.5
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Сегодня, 29 Сентября
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