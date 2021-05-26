Кубок Либертадорес 2016
Сделать ставку
﻿
0

Уругвайский игрок спасся от пожара, простояв полчаса на карнизе 11 этажа

26 Мая 2021, 09:09,

Футболист Франсиско Дуарте едва не стал жертвой пожара в гостиничном номере, об этом рапортует ESPN.

Игрок клуба «Рентистаса» прибыл со своей командой на игру Кубка Либертадорес против «Расинга», однако в преддверии встечи сдал положительный тест на Covid-19, из-за чего был изолирован в отеле. Ночью в комнате спортсмена внезамно вспыхнул пожар. Дуарте ничего не оставалось, как выйти на карниз и дожидаться спасателей, ведь номер находился на 11-м этаже.

Примерно через полчаса пожарные прибыли на место происшествия и спасли уругвайского футболиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Франсиско Дуарте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А