Уругвайский игрок спасся от пожара, простояв полчаса на карнизе 11 этажа

Футболист Франсиско Дуарте едва не стал жертвой пожара в гостиничном номере, об этом рапортует ESPN.

Игрок клуба «Рентистаса» прибыл со своей командой на игру Кубка Либертадорес против «Расинга», однако в преддверии встечи сдал положительный тест на Covid-19, из-за чего был изолирован в отеле. Ночью в комнате спортсмена внезамно вспыхнул пожар. Дуарте ничего не оставалось, как выйти на карниз и дожидаться спасателей, ведь номер находился на 11-м этаже.

Примерно через полчаса пожарные прибыли на место происшествия и спасли уругвайского футболиста.