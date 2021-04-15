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«Дефенса» победила «Палмейрас» и стала обладателем суперкубка Южной Америки

15 Апреля 2021, 10:30,

Аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» стал обладателем суперкубка Южной Америки.

В двухматчевом противостоянии аргентинцы оказались сильнее бразильского «Палмейраса», за который выступает бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.

В первом матче «Палмейрас» выиграл 2:1, а в ответном потерпел поражение с аналогичным счетом.

Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Дефенсы» - 4:3. Примечательно, что Адриано не реализовал свой удар.

Суперкубок Южной Америки является аналогом европейского Суперкубка УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Палмейрас, Дефенса и Хустисия
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