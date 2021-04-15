«Дефенса» победила «Палмейрас» и стала обладателем суперкубка Южной Америки

|
15 Апреля 2021, 10:30,
|
|
Аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» стал обладателем суперкубка Южной Америки.
В двухматчевом противостоянии аргентинцы оказались сильнее бразильского «Палмейраса», за который выступает бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.
В первом матче «Палмейрас» выиграл 2:1, а в ответном потерпел поражение с аналогичным счетом.
Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Дефенсы» - 4:3. Примечательно, что Адриано не реализовал свой удар.
Суперкубок Южной Америки является аналогом европейского Суперкубка УЕФА.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Палмейрас, Дефенса и Хустисия