«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

Московский «Спартак» поздравил своего бывшего нападающего Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас», с победой в Кубке Либертадорес.

Бразильский форвард появился в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Напомним, что «Палмейрас» одолел в финале «Сантос» (1:0).

33-летний Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год, за это время бразилец сыграл 79 матчей за клуб из России, забил двадцать пять голов и отдал четырнадцать голевых передач. В активе нападающего и победа в чемпионате России в сезоне – 2016/17.

Действующее соглашение Луиса с «Палмейрасом» рассчитано до 30 июня 2023 года.