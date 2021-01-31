«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

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31 Января 2021, 11:44,
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Московский «Спартак» поздравил своего бывшего нападающего Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас», с победой в Кубке Либертадорес.
Бразильский форвард появился в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Напомним, что «Палмейрас» одолел в финале «Сантос» (1:0).
33-летний Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год, за это время бразилец сыграл 79 матчей за клуб из России, забил двадцать пять голов и отдал четырнадцать голевых передач. В активе нападающего и победа в чемпионате России в сезоне – 2016/17.
Действующее соглашение Луиса с «Палмейрасом» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2021
Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут! pic.twitter.com/smOsKnPyvj
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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