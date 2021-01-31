«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес

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31 Января 2021, 09:04,
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В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» в ожесточенной борьбе переиграл «Сантос».
Единственным голом на девятой минуте дополнительного времени отметился Брено Энрике, пославший мяч головой в сетку после подачи с правого фланга. Отметим, что к основному времени матча было добавлено восемь минут.
Чемпионом в составе «Палмейраса» стал бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.
Это вторая победа «Палмейраса» в Кубке Либертадорес в истории, а в активе «Сантоса» три престижных трофея.
Изначально матч должен был состояться 21 ноября, но встречал бы перенесена из-за пандемии коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сантос, Палмейрас