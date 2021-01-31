«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» в ожесточенной борьбе переиграл «Сантос».

Единственным голом на девятой минуте дополнительного времени отметился Брено Энрике, пославший мяч головой в сетку после подачи с правого фланга. Отметим, что к основному времени матча было добавлено восемь минут.

Чемпионом в составе «Палмейраса» стал бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.

Это вторая победа «Палмейраса» в Кубке Либертадорес в истории, а в активе «Сантоса» три престижных трофея.

Изначально матч должен был состояться 21 ноября, но встречал бы перенесена из-за пандемии коронавируса.