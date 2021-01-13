Кубок Либертадорес 2016
Сделать ставку
﻿
0

«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

13 Января 2021, 08:11,


Состоялся ответный поединок между «Палмейрасом» и «Ривер Плейтом» в полуфинале Кубка Либертадорес. Бразильский клуб потерпел поражение на своем поле со счетом 0:2, однако вышел в финал по сумме двух встреч. В первом матче «Палмейрас» одержал победу со счетом 3:0.

Второй финалист турнира определится в паре «Сантос» - «Бока Хуниорс». Первый поединок между командами завершился безголевой ничьей.

Протокол игры  
Палмейрас 0:2 Ривер Плейт
    29' Рохас Роберт (0:1)
    44' Борре Рафаэль (0:2)
Перейра Вевертон   87' Винья Матиас Эмпереур Алан   40' Гомес Густаво   41' (Луан IV (   41'   50') Роша Маркос   71'   81' (Вейга (   81') Менино Габриэль Данило   19'   81' (Кушчевич Бенхамин (   81') Густаво Скарпа   46' (Брено Лопеш (   46') Зе Рафаэль  69' (Эмерсон (   69') Адриано Луис Рони III
Запасные: Лима Лукас III Lucas Esteves Виллиан Сикейра Vinicius III Renan Victor Жаилсон Марселино
Армани Франко Пинола Хавьер II   90' (Жиротти (   90') Диас Пауло   17' Фабрисио Анхелини   87' (Альварес Хулиан (   87') Монтьель Гонсало Рохас Роберт   62'   73' Де ла Крус Николас   87' (Каско Милтон (   87') Фернандес Игнасио Перес Энцо Суарес Матиас Борре Рафаэль   75'
Запасные: Люкс Херман Benjamin Rollheiser Сукулини Бруно Cristian Ferreira2 Понцио Леонардо Enrique Bologna Соса Сантьяго
13 января.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ривер Плейт, Палмейрас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао