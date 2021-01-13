«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

Состоялся ответный поединок между «Палмейрасом» и «Ривер Плейтом» в полуфинале Кубка Либертадорес. Бразильский клуб потерпел поражение на своем поле со счетом 0:2, однако вышел в финал по сумме двух встреч. В первом матче «Палмейрас» одержал победу со счетом 3:0.

Второй финалист турнира определится в паре «Сантос» - «Бока Хуниорс». Первый поединок между командами завершился безголевой ничьей.