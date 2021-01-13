«Палмейрас» - первый финалист Кубка Либертадорес

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13 Января 2021, 08:11,
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Состоялся ответный поединок между «Палмейрасом» и «Ривер Плейтом» в полуфинале Кубка Либертадорес. Бразильский клуб потерпел поражение на своем поле со счетом 0:2, однако вышел в финал по сумме двух встреч. В первом матче «Палмейрас» одержал победу со счетом 3:0.
Второй финалист турнира определится в паре «Сантос» - «Бока Хуниорс». Первый поединок между командами завершился безголевой ничьей.
Протокол игры
|Палмейрас
|0:2
|Ривер Плейт
|29' Рохас Роберт (0:1)
|44' Борре Рафаэль (0:2)
Перейра Вевертон • 87'Винья Матиас • Эмпереур Алан • 40'Гомес Густаво 41' ( Луан IV ( 41' ) • 50'Роша Маркос 71' 81' ( Вейга ( 81') • Менино Габриэль • Данило 19' 81' ( Кушчевич Бенхамин ( 81') • Густаво Скарпа 46' ( Брено Лопеш ( 46') • Зе Рафаэль69' ( Эмерсон ( 69') • Адриано Луис • Рони III
Запасные: Лима Лукас III • Lucas Esteves • Виллиан Сикейра • Vinicius III • Renan Victor • Жаилсон Марселино
Армани Франко • Пинола Хавьер II 90' ( Жиротти ( 90') • Диас Пауло • 17'Фабрисио Анхелини 87' ( Альварес Хулиан ( 87') • Монтьель Гонсало • Рохас Роберт 62' • 73'Де ла Крус Николас 87' ( Каско Милтон ( 87') • Фернандес Игнасио • Перес Энцо • Суарес Матиас • Борре Рафаэль 75'
Запасные: Люкс Херман • Benjamin Rollheiser • Сукулини Бруно • Cristian Ferreira2 • Понцио Леонардо • Enrique Bologna • Соса Сантьяго
13 января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ривер Плейт, Палмейрас