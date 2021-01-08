Вратарь «Сантоса» играл в Кубке Либертадорес, зная, что болен коронавирусом

По итогам полуфинального матча Кубка Либертадорес между командами «Бока Хуниорс» и «Сантос» (0:0) разгорелся скандал. Аргентинская сторона готовит официальную жалобу на соперника в КОНМЕБОЛ из-за участия в матче вратаря гостей Джона, у которого диагностировали коронавирус, и он знал об этом. У голкипера нет симптомов, и он отстоял на ноль в той игре. Предполагается, что из-за диагноза Джона футболисты «Сантоса» не ушли в раздевалку в перерыве. Помимо Джона COVID-19 обнаружили у защитника Вагнера Леонардо, но он провел весь матч на скамейке запасных.

«Бока Хуниорс» уверена, что «Сантос» пытался скрыть заболевание коронавирусом своих игроков, сообщает TNT Sports.