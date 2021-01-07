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«Бока Хуниорс» и «Сантос» расписали безголевую ничью

07 Января 2021, 08:22,


В рамках полуфинальной стадии Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» на своем поле принимала «Сантос». Соперники не смогли поразить ворота друг друга, завершив встречу со счетом 0:0.

Ответный поединок состоится в Бразилии 14-го января.

Ранее в полуфинале встретились «Ривер Плейт» и «Палмейрас». Бразильский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0.

Протокол игры  
Бока Хуниорс 0:0 Сантос
Андрада Эстебан Искиэрдос Карлос Фабра Франк Лопес Лисандро II Сальвио Эдуардо   78' (Буффарини Хулио (   78') Вилья Себастьян   85' Тевес Карлос Франко Сольдано   77' (Абила Рамон (   77') Хара Леонардо Николас Сопальдо  Диего Гонсалес   63' (Кардона Эдвин (   63')
Запасные: Алан Варела  Мас Эмануэль Огастин Обандо  Гастон Авилья  Росси Агустин Самбрано Очандарте Марони Гонсало Сарате Мауро Эсекель Себальос
Джон Виктор  Перес Луан Алисон II Диего Питуча  Сотельдо Йеферсон   56' (Сантос (   56') Мариньо II Кайо   78' (Мэдсон (   78') Лукас Брага  Фелипе Джонатан  Пара I Перес Лукас   84' (Лаэрсио (   84')
Запасные: Жуан Пауло Jobson III Wagner Leonardo Lucas Lourenco Jean Mota Alex Nascimento Брунинью Филипе Винисиус Оливейра Arthur VIII
07 января.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сантос, Бока Хуниорс
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