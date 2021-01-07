«Бока Хуниорс» и «Сантос» расписали безголевую ничью

|
07 Января 2021, 08:22,
|
|
В рамках полуфинальной стадии Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» на своем поле принимала «Сантос». Соперники не смогли поразить ворота друг друга, завершив встречу со счетом 0:0.
Ответный поединок состоится в Бразилии 14-го января.
Ранее в полуфинале встретились «Ривер Плейт» и «Палмейрас». Бразильский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0.
Протокол игры
|Бока Хуниорс
|0:0
|Сантос
Андрада Эстебан • Искиэрдос Карлос • Фабра Франк • Лопес Лисандро II • Сальвио Эдуардо 78' ( Буффарини Хулио ( 78') • Вилья Себастьян • 85'Тевес Карлос • Франко Сольдано 77' ( Абила Рамон ( 77') • Хара Леонардо • Николас Сопальдо • Диего Гонсалес 63' ( Кардона Эдвин ( 63')
Запасные: Алан Варела • Мас Эмануэль • Огастин Обандо • Гастон Авилья • Росси Агустин • Самбрано Очандарте • Марони Гонсало • Сарате Мауро • Эсекель Себальос
Джон Виктор • Перес Луан • Алисон II • Диего Питуча • Сотельдо Йеферсон 56' ( Сантос ( 56') • Мариньо II • Кайо 78' ( Мэдсон ( 78') • Лукас Брага • Фелипе Джонатан • Пара I • Перес Лукас 84' ( Лаэрсио ( 84')
Запасные: Жуан Пауло • Jobson III • Wagner Leonardo • Lucas Lourenco • Jean Mota • Alex Nascimento • Брунинью Филипе • Винисиус Оливейра • Arthur VIII
07 января.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сантос, Бока Хуниорс