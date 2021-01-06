Гол Адриано помог «Палмейрасу» разгромно победить «Ривер Плейт»

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06 Января 2021, 08:40,
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В первом матче полуфинальной стадии Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем домашнем стадионе принимал бразильский «Палмейрас». Хозяева разгромно уступили гостям со счетом 0:3.
В составе бразильского коллектива голами отметились Рони, Матиас Винья и Луис Адриано, известный по выступлениям за московский «Спартак».
Ответная встреча между «Палмейрасом» и «Ривер Плейтом» состоится 13-го января.
Протокол игры
|Ривер Плейт
|0:3
|Палмейрас
|27' Рони (0:1)
|47' Адриано Луис (0:2)
|62' Винья Матиас (0:3)
Армани Франко • Каско Милтон 74' ( Федерико Жиротти ( 74') • Рохас Роберт • Пинола Хавьер II • Монтьель Гонсало • Перес Энцо 88' ( Диас Пауло ( 88') • Фернандес Игнасио 81' ( Альварес Хулиан ( 81') • Карраскаль Хорхе • 60'Де ла Крус Николас • 90'Борре Рафаэль • 63'Суарес Матиас 74' ( Понцио Леонардо ( 74' ) 77'
Запасные: Люкс Херман • Benjamin Rollheiser • Сукулини Бруно • Lucas Beltrain • Cristian Ferreira2 • Enrique Bologna • Соса Сантьяго
Перейра Вевертон • Эмпереур Алан • Менино Габриэль • Роша Маркос • Гомес Густаво • 30'Винья Матиас • Данило 49' 67' ( Зе Рафаэль ( 67') • Скарпа71' ( Брего Лопес ( 71') • Адриано Луис 78' ( Виллиан Сикейра ( 78') • Рони 71' ( Рафаэль Вейга ( 71') • Патрик Каррейро 43' 78' ( Эмерсон ( 78' ) 81'
Запасные: Луан • Кушчевич Бенхамин • Лима Лукас III • Габриэль Сильва • Лукас Эстевес • Габриэль Верон • Жаилсон Марселино
06 января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ривер Плейт, Луис Адриано, Палмейрас