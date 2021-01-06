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Гол Адриано помог «Палмейрасу» разгромно победить «Ривер Плейт»

06 Января 2021, 08:40,

fratria.ru

В первом матче полуфинальной стадии Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем домашнем стадионе принимал бразильский «Палмейрас». Хозяева разгромно уступили гостям со счетом 0:3.

В составе бразильского коллектива голами отметились Рони, Матиас Винья и Луис Адриано, известный по выступлениям за московский «Спартак».

Ответная встреча между «Палмейрасом» и «Ривер Плейтом» состоится 13-го января.

Протокол игры  
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас
    27' Рони (0:1)
    47' Адриано Луис (0:2)
    62' Винья Матиас (0:3)
Армани Франко Каско Милтон   74' (Федерико Жиротти (   74') Рохас Роберт Пинола Хавьер II Монтьель Гонсало Перес Энцо   88' (Диас Пауло (   88') Фернандес Игнасио   81' (Альварес Хулиан (   81') Карраскаль Хорхе   60' Де ла Крус Николас   90' Борре Рафаэль   63' Суарес Матиас   74' (Понцио Леонардо (   74'   77')
Запасные: Люкс Херман Benjamin Rollheiser Сукулини Бруно Lucas Beltrain Cristian Ferreira2 Enrique Bologna Соса Сантьяго
Перейра Вевертон Эмпереур Алан Менино Габриэль Роша Маркос Гомес Густаво   30' Винья Матиас Данило   49'   67' (Зе Рафаэль (   67') Скарпа  71' (Брего Лопес (   71') Адриано Луис   78' (Виллиан Сикейра (   78') Рони   71' (Рафаэль Вейга (   71') Патрик Каррейро   43'   78' (Эмерсон (   78'   81')
Запасные: Луан  Кушчевич Бенхамин Лима Лукас III Габриэль Сильва Лукас Эстевес  Габриэль Верон  Жаилсон Марселино
06 января.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ривер Плейт, Луис Адриано, Палмейрас
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