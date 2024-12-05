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Клубный чемпионат мира

Известны результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира 2025 официально

05 Декабря 2024 • 22:37 Комментировать

Стали известны результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт следующим летом.

Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США);

Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США);

Группа C: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия);

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис);

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия), «Урава Ред Даймондс» (Япония);

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР);

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус», «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ);

Группа H: «Реал» Мадрид (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика);

Напомним, что турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Для жеребьёвки ФИФА поделила все 32 команды на четыре корзины по восемь в каждой. В первую попали четыре команды с наивысшим рейтингом из УЕФА и четыре команды с наивысшим рейтингом из КОНМЕБОЛ. Во второй корзине оказались восемь команд УЕФА. Третью пополнили две команды с наивысшим рейтингом из АФК, КАФ и КОНКАКАФ и оставшиеся два представителя КОНМЕБОЛ. В четвёртой корзине оказались все оставшиеся команды.

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