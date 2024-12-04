С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: что нужно знать о жеребьёвке чемпионата мира

В четверг вечером в Майами состоится жеребьёвка клубного чемпионата мира. В 2025 году турнир впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей жеребьёвки. Здесь есть о чём поговорить.
Когда и где пройдёт жеребьёвка
Клубный чемпионат мира следующим летом пройдёт в США. Жеребьёвка турнира состоится в Майами в четверг, 5 декабря. Мероприятие стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за происходящим во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.
Кто участвует
Впервые в истории участниками чемпионата мира станут 32 клуба. Если говорить о зонах, то путёвки распределены так: 12 для зоны УЕФА, 6 для зоны КОНМЕБОЛ, по 4 для зон АФК, КАФ и КАОНКАКАФ, 1 для зоны ОФК и 1 для страны-хозяйки. Последний билет получил «Интер Майами», то есть представителей КОНКАКАФ на турнире будет 5.
ФИФА для жеребьёвки распределила команды на четыре корзины. В первую попали четыре команды с наивысшим рейтингом из УЕФА и четыре команды с наивысшим рейтингом из КОНМЕБОЛ. Вторую корзину составили оставшиеся восемь команд УЕФА. В третью корзину отправились по две команды с наивысшим рейтингом из АФК, КАФ и КОНКАКАФ, а также оставшиеся две команды из КОНМЕБОЛ. В четвёртой корзине оказались все оставшиеся команды. Список приводим в таблице ниже.
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|Манчестер Сити
|Челси
|Аль-Хиляль
|Урава Ред
|Реал
|Боруссия Д
|Ульсан
|Аль-Айн
|Бавария
|Интер
|Аль-Ахли (Египет)
|Эсперанс
|ПСЖ
|Порту
|Видад
|Мамелоди Сандаунс
|Фламенго
|Атлетико
|Монтеррей
|Пачука
|Палмейрас
|Бенфика
|Леон
|Сиэтл
|Ривер Плейт
|Ювентус
|Бока Хуниорс
|Окленд Сити
|Флуминенсе
|Ред Булл Зальцбург
|Ботафого
|Интер Майами
Как будет проходить жеребьёвка
О процедуре жеребьёвки клубного чемпионата мира следует поговорить поподробней, ведь там хватает нюансов. Организаторы определили ряд принципов, которые вместе с посевом по корзинам должны обеспечить конкурентный баланс и географическое разнообразие. Итак, давайте разбираться.
1. В одной группе должно было не более одной команды из конкретной конфедерации. Исключение – УЕФА, которую представят 12 команд. В четырёх группах будет по две команды из Европы, а ещё в четырёх – по одной.
2. Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.
3. Турнирная сетка плей-офф будет разделена на два пути: победители групп А, С, Е и G выйдут на вторые места групп B, D, F и H. И наоборот.
4. Сильнейшие по рейтингу команды УЕФА и КОНМЕБОЛ разведут по разным путям. Разведут 1 и 2 команды УЕФА с 1 и 2 командами КОНМЕБОЛ, а также 3 и 4 команды УЕФА с 3 и 4 командами КОНМЕБОЛ. Получается так:
* «Манчестер Сити» и «Реал» будут с одной стороны пути, а «Фламенго» и «Палмейрас» - с другой.
* «Бавария» и «ПСЖ» будут с одной стороны пути, а «Ривер Плейт» и «Флуминенсе» - с другой.
4. Четыре команды с лучшим рейтингом УЕФА тоже разведут по разным путям между собой. Речь о «Манчестер Сити», «Реале», «Баварии» и «ПСЖ». По такому же принципу разведут по путям лучших представителей КОНМЕБОЛ – «Фламенго», «Палмейрас», «Ривер Плейт» и «Флуминенсе». Одни будут в группах А, С, Е и G, а другие – в группах B, D, F и H.
5. Команды из второй корзины будут распределены по такому принципу: 5-8 по рейтингу команды УЕФА попадают на 1-4 по рейтингу команды КОНМЕБОЛ. А 9-12 команды УЕФА попадают на 1-4 команды УЕФА. Получается так:
* «Челси», «Боруссия», «Интер» и «Милан» попадут в группы с «Фламенго», «Палмейрасом», «Ривер Плейт» и «Флуминенсе».
* «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус» и «Ред Булл Зальцбург» попадут в группы с «Манчестер Сити», «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ». При этом «Атлетико» и «Реал» друг на друга попасть не могут.
7. Жеребьёвка начнётся с распределения команд первой корзины. Дальше пойдут вторая, третья и четвёртая корзины. При этом будут учитываться принципы, приведённые выше.
Когда пройдут матчи
Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Полное расписание матчей турнира будет опубликовано уже после жеребьёвки. При формировании расписания будут учитываться несколько критериев, включая интересы команд, болельщиков и телевидения.
Александр Тихий
Бан пользователя