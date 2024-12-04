С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: что нужно знать о жеребьёвке чемпионата мира

В четверг вечером в Майами состоится жеребьёвка клубного чемпионата мира. В 2025 году турнир впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей жеребьёвки. Здесь есть о чём поговорить.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Клубный чемпионат мира следующим летом пройдёт в США. Жеребьёвка турнира состоится в Майами в четверг, 5 декабря. Мероприятие стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за происходящим во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Кто участвует

Впервые в истории участниками чемпионата мира станут 32 клуба. Если говорить о зонах, то путёвки распределены так: 12 для зоны УЕФА, 6 для зоны КОНМЕБОЛ, по 4 для зон АФК, КАФ и КАОНКАКАФ, 1 для зоны ОФК и 1 для страны-хозяйки. Последний билет получил «Интер Майами», то есть представителей КОНКАКАФ на турнире будет 5.

ФИФА для жеребьёвки распределила команды на четыре корзины. В первую попали четыре команды с наивысшим рейтингом из УЕФА и четыре команды с наивысшим рейтингом из КОНМЕБОЛ. Вторую корзину составили оставшиеся восемь команд УЕФА. В третью корзину отправились по две команды с наивысшим рейтингом из АФК, КАФ и КОНКАКАФ, а также оставшиеся две команды из КОНМЕБОЛ. В четвёртой корзине оказались все оставшиеся команды. Список приводим в таблице ниже.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Манчестер Сити Челси Аль-Хиляль Урава Ред Реал Боруссия Д Ульсан Аль-Айн Бавария Интер Аль-Ахли (Египет) Эсперанс ПСЖ Порту Видад Мамелоди Сандаунс Фламенго Атлетико Монтеррей Пачука Палмейрас Бенфика Леон Сиэтл Ривер Плейт Ювентус Бока Хуниорс Окленд Сити Флуминенсе Ред Булл Зальцбург Ботафого Интер Майами

Как будет проходить жеребьёвка

О процедуре жеребьёвки клубного чемпионата мира следует поговорить поподробней, ведь там хватает нюансов. Организаторы определили ряд принципов, которые вместе с посевом по корзинам должны обеспечить конкурентный баланс и географическое разнообразие. Итак, давайте разбираться.

1. В одной группе должно было не более одной команды из конкретной конфедерации. Исключение – УЕФА, которую представят 12 команд. В четырёх группах будет по две команды из Европы, а ещё в четырёх – по одной.

2. Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

3. Турнирная сетка плей-офф будет разделена на два пути: победители групп А, С, Е и G выйдут на вторые места групп B, D, F и H. И наоборот.

4. Сильнейшие по рейтингу команды УЕФА и КОНМЕБОЛ разведут по разным путям. Разведут 1 и 2 команды УЕФА с 1 и 2 командами КОНМЕБОЛ, а также 3 и 4 команды УЕФА с 3 и 4 командами КОНМЕБОЛ. Получается так:

* «Манчестер Сити» и «Реал» будут с одной стороны пути, а «Фламенго» и «Палмейрас» - с другой.

* «Бавария» и «ПСЖ» будут с одной стороны пути, а «Ривер Плейт» и «Флуминенсе» - с другой.

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4. Четыре команды с лучшим рейтингом УЕФА тоже разведут по разным путям между собой. Речь о «Манчестер Сити», «Реале», «Баварии» и «ПСЖ». По такому же принципу разведут по путям лучших представителей КОНМЕБОЛ – «Фламенго», «Палмейрас», «Ривер Плейт» и «Флуминенсе». Одни будут в группах А, С, Е и G, а другие – в группах B, D, F и H.

5. Команды из второй корзины будут распределены по такому принципу: 5-8 по рейтингу команды УЕФА попадают на 1-4 по рейтингу команды КОНМЕБОЛ. А 9-12 команды УЕФА попадают на 1-4 команды УЕФА. Получается так:

* «Челси», «Боруссия», «Интер» и «Милан» попадут в группы с «Фламенго», «Палмейрасом», «Ривер Плейт» и «Флуминенсе».

* «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус» и «Ред Булл Зальцбург» попадут в группы с «Манчестер Сити», «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ». При этом «Атлетико» и «Реал» друг на друга попасть не могут.

7. Жеребьёвка начнётся с распределения команд первой корзины. Дальше пойдут вторая, третья и четвёртая корзины. При этом будут учитываться принципы, приведённые выше.

Когда пройдут матчи

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Полное расписание матчей турнира будет опубликовано уже после жеребьёвки. При формировании расписания будут учитываться несколько критериев, включая интересы команд, болельщиков и телевидения.

Александр Тихий