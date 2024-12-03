Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

ФИФА показала корзины для жеребьёвки клубного чемпионата мира

03 Декабря 2024 • 20:18 Комментировать

В четверг состоится жеребьёвка клубного чемпионата мира. ФИФА уже распределила 32 пробившиеся на турнир команды по четырём корзинам для проведения жеребьёвки.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Фламенго», «Палмейрас», «Ривер Плейт», «Флуминенсе».

Корзина 2: «Челси», «Боруссия» Д, «Интер», «Порту», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «Ред Булл Зальцбург».

Корзина 3: «Аль-Хиляль», «Ульсан», «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Монтеррей», «Леон», «Бока Хуниорс», «Ботафого».

Корзина 4: «Урава Ред», «Аль-Айн», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунс», «Пачука», «Сиэтл», «Окленд Сити», «Интер Майами».

Отметим, что клубный чемпионат мира впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Клубный Чемпионат Мира
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
20:18 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА показала корзины для жеребьёвки клубного чемпионата мира
29 Ноября
19:46 · Клубный чемпионат мира 2017
В субботу определится последний частник клубного чемпионата мира – есть всего два варианта
21 Ноября
20:42 · Италия. Серия А
В Серии А откроют специальное трансферное окно
11 Ноября
19:43 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА анонсировала жеребьёвку клубного чемпионата мира с 32 командами
06 Ноября
15:11 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА написала важное правило для клубного чемпионата мира
20 Октября
12:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира
03 Октября
17:27 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА готовит СТО – специальное трансферное окно
16:28 · США. МЛС
Месси выступит на чемпионате мира среди клубов
26 Сентября
20:14 · Клубный чемпионат мира 2017
У ФИФА проблемы: Клубный чемпионат мира может быть отменён
24 Сентября
14:34 · США. МЛС
Месси может выступить на клубном чемпионате мира
30 Мая
16:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Клубы АПЛ и Ла Лиги могут бойкотировать клубный чемпионат мира
16 Мая
01:56 · Клубный чемпионат мира 2017
В 2026 году состоится первый женский клубный чемпионат мира
26 Декабря
17:18 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола — о клубном чемпионате мира: «Мы очень хорошо провели эти пять дней в Саудовской Аравии»
23 Декабря
16:07 · Клубный чемпионат мира 2017
​Мело назвал «идиотами» написавших о его конфликте с Грилишем и Уокером
14:11 · Клубный чемпионат мира 2017
Уткин: «Манчестер Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Родри повторил достижение Месси и Бэйла
10:04 · Клубный чемпионат мира 2017
Игрок «Манчестер Сити»: «Это лучший год в моей карьере»
09:44 · Клубный чемпионат мира 2017
Игроки «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» едва не подрались после финала
09:20 · Клубный чемпионат мира 2017
Аке высказался о победе «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола
04:23 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»
02:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выигрывает трофеи в среднем каждые 23 матча
00:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:25 · Англия. Премьер-лига
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
Все новости