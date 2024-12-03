ФИФА показала корзины для жеребьёвки клубного чемпионата мира

В четверг состоится жеребьёвка клубного чемпионата мира. ФИФА уже распределила 32 пробившиеся на турнир команды по четырём корзинам для проведения жеребьёвки.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Фламенго», «Палмейрас», «Ривер Плейт», «Флуминенсе».

Корзина 2: «Челси», «Боруссия» Д, «Интер», «Порту», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «Ред Булл Зальцбург».

Корзина 3: «Аль-Хиляль», «Ульсан», «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Монтеррей», «Леон», «Бока Хуниорс», «Ботафого».

Корзина 4: «Урава Ред», «Аль-Айн», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунс», «Пачука», «Сиэтл», «Окленд Сити», «Интер Майами».

Отметим, что клубный чемпионат мира впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами.