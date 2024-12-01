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Клубный чемпионат мира

Стали известны все 32 участника клубного чемпионата мира – список

01 Декабря 2024 • 15:44 Комментировать

В субботу вечером «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале «Атлетико Минейро» со счётом 3:1. «Ботафого» не только завоевал престижный трофей, но ещё и получил путёвку на клубный чемпионат мира. Теперь известны все 32 команды, которые выступят на турнире. Список приводим ниже.

УЕФА: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука», «Интер Майами».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред», «Аль-Айн», «Ульсан»,

ОФК: «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Есперанс», «Мемелоди Сандаунс».

Клубный чемпионат мира пройдёт в США в июне-июне 2025 года.

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