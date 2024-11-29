В субботу определится последний частник клубного чемпионата мира – есть всего два варианта

Следующим летом в США пройдёт клубный чемпионат мира. Это будет первый такой турнир с 32 участниками.

31 путёвка на чемпионат мира среди клубов была разыграна уже достаточно давно. Последнюю разыграют в субботу, 30 ноября. Её получит победитель финала Кубка Либертадорес. В решающем матче трофей разыграют «Атлетико Минейро» и «Ботафого». Кто победит, тот и станет последним участником клубного чемпионата мира – 2025.

Следить за финалом Кубка Либертадорес можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Ознакомиться со списком команд, которые уже пробились на клубный чемпионат мира, можно в нашей новости.