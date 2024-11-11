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Клубный чемпионат мира

ФИФА анонсировала жеребьёвку клубного чемпионата мира с 32 командами

11 Ноября 2024 • 19:43 Комментировать

Следующим летом в США пройдёт клубный чемпионат мира. Это будет первый такой турнир в расширенном формате – с 32 участвующими командами. На официальном сайте ФИФА сообщается о том, что жеребьёвка клубного чемпионата мира состоится в четверг, 5 декабря. Мероприятия пройдёт в Майами и начнётся в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве).

К моменту проведения жеребьёвки будут известны все 32 участника клубного чемпионата мира. Последний билет будет разыгран в конце ноября, когда состоится финальный поединок Кубка Либертадорес.

Посмотреть список участников клубного чемпионата мира – 2025 можно в нашей новости.

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