Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

ФИФА написала важное правило для клубного чемпионата мира

06 Ноября 2024 • 15:11 Комментировать

Следующим летом в США пройдёт клубный чемпионат мира в расширенном формате. Турнир с 32 командами вызвал много споров, учитывая тот факт, что футболисты в последние годы и так получают всё меньше времени на отдых.

Портал Goal обратил внимание на правила клубного чемпионата мира, которые изложила ФИФА. Важным моментом является то, что клубы будут обязаны использовать на турнире сильнейшие составы. При нарушении этого правила клуб рискует столкнуться с серьёзными санкциями.

Также в период проведения клубного чемпионата мира клубы не будут обязаны отпускать игроков в сборные. Это может плохо отразиться на сборной США, которая выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Клубный Чемпионат Мира
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Месси может вернуться в «Барселону» «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Спартак» принял решение по Пруцеву Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
15:11 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА написала важное правило для клубного чемпионата мира
20 Октября
12:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира
03 Октября
17:27 · Клубный чемпионат мира 2017
ФИФА готовит СТО – специальное трансферное окно
16:28 · США. МЛС
Месси выступит на чемпионате мира среди клубов
26 Сентября
20:14 · Клубный чемпионат мира 2017
У ФИФА проблемы: Клубный чемпионат мира может быть отменён
24 Сентября
14:34 · США. МЛС
Месси может выступить на клубном чемпионате мира
30 Мая
16:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Клубы АПЛ и Ла Лиги могут бойкотировать клубный чемпионат мира
16 Мая
01:56 · Клубный чемпионат мира 2017
В 2026 году состоится первый женский клубный чемпионат мира
26 Декабря
17:18 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола — о клубном чемпионате мира: «Мы очень хорошо провели эти пять дней в Саудовской Аравии»
23 Декабря
16:07 · Клубный чемпионат мира 2017
​Мело назвал «идиотами» написавших о его конфликте с Грилишем и Уокером
14:11 · Клубный чемпионат мира 2017
Уткин: «Манчестер Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Родри повторил достижение Месси и Бэйла
10:04 · Клубный чемпионат мира 2017
Игрок «Манчестер Сити»: «Это лучший год в моей карьере»
09:44 · Клубный чемпионат мира 2017
Игроки «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» едва не подрались после финала
09:20 · Клубный чемпионат мира 2017
Аке высказался о победе «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола
04:23 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»
02:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выигрывает трофеи в среднем каждые 23 матча
00:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:25 · Англия. Премьер-лига
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
00:05 · Клубный чемпионат мира 2017
Фоден: «Мне нравится стиль игры «Флуминенсе»
22 Декабря
23:57 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола обошёл Анчелотти и стал рекордсменом клубного ЧМ
23:36 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам 1
23:24 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Все новости