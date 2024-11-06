ФИФА написала важное правило для клубного чемпионата мира

Следующим летом в США пройдёт клубный чемпионат мира в расширенном формате. Турнир с 32 командами вызвал много споров, учитывая тот факт, что футболисты в последние годы и так получают всё меньше времени на отдых.

Портал Goal обратил внимание на правила клубного чемпионата мира, которые изложила ФИФА. Важным моментом является то, что клубы будут обязаны использовать на турнире сильнейшие составы. При нарушении этого правила клуб рискует столкнуться с серьёзными санкциями.

Также в период проведения клубного чемпионата мира клубы не будут обязаны отпускать игроков в сборные. Это может плохо отразиться на сборной США, которая выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира