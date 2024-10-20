Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира

Следующим летом в США пройдёт клубный чемпионат мира. Турнир впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами. После того, как было подтверждено участие «Интер Майами» (команда Месси получила билет, предусмотренный для хозяев турнира), стал известен уже 31 участник турнира. Список приводим ниже.

УЕФА: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука», «Интер Майами».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред», «Аль-Айн», «Ульсан»,

ОФК: «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Есперанс», «Мемелоди Сандаунс».

Ещё одна путёвка предусмотрена для победителя Кубка Либертадорес. Финальный матч этого турнира пройдёт в конце осени.