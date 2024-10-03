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Клубный чемпионат мира

Зачем на самом деле ФИФА вводит новое трансферное окно

03 Октября 2024 • 22:35 Комментировать

ФИФА на самом деле объявила о решении внедрить дополнительное трансферное окно следующим летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться, зачем ФИФА внедрила новый период регистрации игроков, и какой эффект это даст.

Что объявила ФИФА

Следующим летом пройдёт расширенный клубный чемпионат мира с 32 командами. Турнир состоится с 15 июня по 13 июля, и именно с ним связаны последние решения, которые одобрил совет ФИФА.

Итак, на сайте ФИФА говорится о том, что регламент клубного чемпионата мира – 2025 предусматривает внедрение дополнительного трансферного окна. Оно продлится с 1 по 10 июня 2025 года. Открыть дополнительное окно могут страны, чьи клубы примут участие в клубном чемпионате мира. При этом решение будет принимать непосредственно федерация, то есть открытие окна не является обязательным.

Кроме того, участники клубного чемпионата мира могут вносить изменения в заявках на турнир с 27 июня по 3 июля 2025 года, но только если в это время для клуба открыто стандартное трансферное окно.

Зачем ФИФА вводит новое окно

ФИФА подчёркивает, что основная цель – ликвидировать возникающую юридическую коллизию. Клубный чемпионат мира будет проходить с середины июня до середины июля, а контакты некоторых игроков рассчитаны до конца июня.

«Цель состоит в том, чтобы побудить клубы и игроков, чьи контракты истекают, найти подходящее решение для содействия участию игроков в турнире», - говорится в сообщении ФИФА.

То есть если участник чемпионата мира понимает, что контракты ряда игроков истекают в конце июня, то такой клуб может перед турниром подписать новичков. Заявить их, очевидно, можно будет сразу же. А позже, с 27 июня до 3 июля, можно будет ещё и изменить заявку на турнир, если обычное трансферное окно открыто.

Давайте разберёмся на конкретном примере. В Премьер-лиге Англии стандартное летнее окно обычно открывается в середине июня. То есть условный «Манчестер Сити» может подписать игрока на замену условному Кевину де Брёйне уже с 1 по 10 июня и заявить. А если «горожане» найдут нового игрока на замену де Брёйне после 10 июня, то его можно будет внести в заявку на клубный чемпионат мира вместо де Брёйне с 27 июня по 3 июля.

Какой эффект даст новое окно

Новое трансферное окно может вынудить клубы сместить свои трансферные планы назад. Если брать уже приведённый выше пример де Брёйне, чей действующий контракт рассчитан до конца июня, то если бельгиец не продлит договор, «Манчестер Сити» будет лучше заранее подписать новичка, чтобы либо заявить его сразу же (если будет хватать мест в заявке), либо по ходу турнира (вместо де Брёйне).

В целом же есть ощущение, что серьёзных перемен новое трансферное окно не даст. По крайней мере, в зоне УЕФА. Турниров сейчас так много, что вряд ли кто-то из европейских клубов будет очень серьёзно относиться к новому чемпионату мира и выстраивать под него трансферную кампанию. Так что с 1 июня по 10 июня ожидать большого количества трансферов и громких сделок не стоит.

Кто выступит на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира выступят 32 команды из разных конфедераций. 30 участников уже известны, и их мы приводим ниже.

УЕФА: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

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КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред», «Аль-Айн», «Ульсан»,

ОФК: «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Есперанс», «Мемелоди Сандаунс».

Ещё одна путёвка на клубный чемпионат мира – 2025 предусмотрена для победителя текущего Кубка Либертадорес (финал пройдёт в конце ноября). А ещё один билет получит кто-то из страны-хозяйки, то есть из США. Ожидается, что это будет «Интер Майами» с Месси.

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Клубный Чемпионат Мира
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