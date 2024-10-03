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Клубный чемпионат мира

ФИФА готовит СТО – специальное трансферное окно

03 Октября 2024 • 17:27 Комментировать

ФИФА думает о том, как провести следующим летом клубный чемпионат мира с 32 командами. Поскольку турнир планируется на даты с середины июня по середину июля, образовывается коллизия. Дело в том, что действующие контракты некоторых игроков действуют до 30 июня. То есть кто-то из футболистов может начать турнир, но не закончить.

Учитывая ситуацию, ФИФА планирует позволить клубам продлить контракты игроков на определённое количество дней до конца чемпионата мира. Такую практику мы уже видели во время пандемии, когда сезон 2019/2020 в некоторых лигах завершался в июле-августе.

Кроме того, ФИФА готовит специальное трансферное окно. Оно будет открыто с 1 по 10 июня и позволит участием клубного чемпионата мира усилиться прямо перед турниром, пишет Marca. 

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