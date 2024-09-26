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Клубный чемпионат мира

У ФИФА проблемы: Клубный чемпионат мира может быть отменён

26 Сентября 2024 • 20:14 Комментировать

На следующее лето ФИФА планировала проведение клубного чемпионата мира в расширенном формате – с 32 участниками. Впрочем, турнир может быть отменён, и дело не только в том, что в последнее время футболисты всё чаще говорят о желании больше отдыхать.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ФИФА может пойти на отказ от клубного чемпионата мира сразу по нескольким причинам.

Во-первых, ФИФА до сих пор не получила предложений по телевизионным трансляциям, что не позволяет гарантировать крупные доходы участникам.

Во-вторых, США ещё не подтвердили проведение игр клубного чемпионата мира на своих стадионах.

В-третьих, турнир планируется проводить в июне-июле. Он конфликтует с контрактами игроков, которые истекают 30 июня. Возникает юридическая проблема.

В-четвёртых, некоторые клубы остаются против проведения расширенного клубного чемпионата мира.

Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список

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