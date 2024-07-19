Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список

В следующем году клубный чемпионат мира должен впервые пройти в расширенном формате с 32 участниками. Определились уже 29 команд, которые получат путёвки. Список приводим ниже:

УЕФА: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред», «Аль-Айн», «Ульсан», «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад», «Есперанс», «Мемелоди Сандаунс».

Ещё два участника определятся позже в зоне КОНМЕБОЛ, а также один – в зоне КОНКАКАФ.

Ранее появлялась информация о том, что некоторые клубы могут бойкотировать клубный чемпионат мира.