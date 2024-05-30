Клубы АПЛ и Ла Лиги могут бойкотировать клубный чемпионат мира

В 2025 году клубный чемпионат мира должен пройти в расширенном формате с 32 командами. Далеко не все оценили такой шаг – против выступают глава Премьер-лиги Ричард Мастерс, руководитель Ассоциации профессиональных клубов Махета Моланго и президент Ла Лиги Хавьер Тебас. В четверг они участвуют в конференции в Лондоне, где обсуждают нагрузку на футболистов. Не исключено, что дело дойдёт до бойкота турнира и судебного иска против ФИФА, отмечает Goal.

«Футбол убивает качество своего же продукта. Те, кто руководит игрой, должны прислушиваться. Если они этого не делают, то мы можем пойти на юридические шаги. Руководящие органы могли конструктивно всё обсудить, но этого не было. Текущая нагрузка на футболистов чрезмерна. Количество игр не вписывается в календарь», - сказал Моланго.

Клубный чемпионат мира – 2025 должен пройти в США с 15 июня по 13 июля. Таким образом, может быть не соблюдён минимальный перерыв в три недели, предусмотренный профессиональными контрактами. Давление может заставить ФИФА пересмотреть решение по турниру.