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Клубный чемпионат мира

В 2026 году состоится первый женский клубный чемпионат мира

16 Мая 2024 • 01:56 Комментировать

Клубный чемпионат мира - это ещё один появившийся относительно недавно турнир, и теперь он будет проводиться и в женском футболе. Первый женский клубный чемпионат мира состоится в начале 2026 года, подтвердила ФИФА.

В дальнейшем он станет регулярным и сражаться в нём будут каждые четыре года. В первом розыгрыше примут участие шестнадцать клубов. Об этом было объявлено в ходе очередного конгресса ФИФА в Бангкоке, столице Таиланда.

Также вскоре должно выясниться место проведения чемпионата мира среди женщин в 2027 году, на него претендуют Бразилия и совместная заявка Бельгии, Германии и Нидерландов.


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