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Клубный чемпионат мира

«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира — известна причина слухи

31 Декабря 2023 • 15:37 Комментировать

«Барселона» может пропустить клубный чемпионат мира в 2025 году.

Как стало известно Diario Sport, в планы ФИФА не входит приглашение каталонского клуба для участия в клубном чемпионате мира – 2025, который пройдет в новом формате с участием 32 команд с разных континентов.

Сообщается, что представлять Испанию на КЧМ будут два коллектива, одним из которых станет мадридский «Реал», как победитель Лиги чемпионов-2021/22.

По данным источника, ФИФА не хочет приглашать «Барселону» из-за разногласий в отношениях, одна из возможных причин — заинтересованность каталонцев в запуске Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Барселона
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