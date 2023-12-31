«Барселона» может пропустить клубный чемпионат мира в 2025 году.

Как стало известно Diario Sport, в планы ФИФА не входит приглашение каталонского клуба для участия в клубном чемпионате мира – 2025, который пройдет в новом формате с участием 32 команд с разных континентов.

Сообщается, что представлять Испанию на КЧМ будут два коллектива, одним из которых станет мадридский «Реал», как победитель Лиги чемпионов-2021/22.

По данным источника, ФИФА не хочет приглашать «Барселону» из-за разногласий в отношениях, одна из возможных причин — заинтересованность каталонцев в запуске Суперлиги.