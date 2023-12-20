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Клубный чемпионат мира

Родри оценил победу «Манчестер Сити» над «Уравой»

20 Декабря 2023 • 10:40 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о крупной победе над японской «Уравой Ред Даймондс» (3:0) в полуфинальном поединке клубного чемпионата мира.

«Мы знаем, как тяжело добраться сюда, ведь для этого нужно выиграть Лигу чемпионов. Команда провела отличную игру. «Манчестер Сити» приехал сюда за победой. На этом турнире нам нужна лучшая версия себя, она понадобится нам в финале», - передает слова испанского полузащитника пресс-служба «горожан».

В финальном поединке клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» встретится с бразильским клубом «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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