Марсело выбрал между «Реалом» и «Флуминенсе»

Звездный бразильский защитник Марсело, ныне выступающий за «Флуминенсе», высказался о мадридском «Реале» и клубном чемпионате мира.

«Реал» - самый культовый футбольный клуб в мире, но «Флуминенсе» является моим самым большим клубом, ведь они сделали меня. Я пришел туда еще ребенком. Играть за эту команду на клубном ЧМ – потрясающее событие», - передает слова футболиста инсайдер Бен Джейкобс в социальных сетях.

Напомним, что накануне «Флуминенсе» сыграл против египетского «Аль-Ахли» на клубном чемпионате мира и одержал уверенную победу со счетом 2:0.