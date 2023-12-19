Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

Марсело выбрал между «Реалом» и «Флуминенсе»

19 Декабря 2023 • 09:58 Комментировать

Звездный бразильский защитник Марсело, ныне выступающий за «Флуминенсе», высказался о мадридском «Реале» и клубном чемпионате мира.

«Реал» - самый культовый футбольный клуб в мире, но «Флуминенсе» является моим самым большим клубом, ведь они сделали меня. Я пришел туда еще ребенком. Играть за эту команду на клубном ЧМ – потрясающее событие», - передает слова футболиста инсайдер Бен Джейкобс в социальных сетях.

Напомним, что накануне «Флуминенсе» сыграл против египетского «Аль-Ахли» на клубном чемпионате мира и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Флуминенсе ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
19.12.23 в 21:00
Урава Ред Урава Ред
Манчестер Сити Манчестер Сити
12.00 7.20 1.21
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
09:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Марсело выбрал между «Реалом» и «Флуминенсе»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Бразилии Андре: «Мечтаю выступать в АПЛ»
18 Декабря
22:57 · Клубный чемпионат мира 2017
«Флуминенсе» уверенно прошёл «Аль-Ахли» по пути к финалу клубного чемпионата мира
22:37 · Клубный чемпионат мира 2017
Бернарду Силва: «Я хотел бы сыграть в финале клубного ЧМ против «Флуминенсе»
21:17 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола: «Хотим выиграть все возможные трофеи – остался только клубный ЧМ»
20:56 · Клубный чемпионат мира 2017
Бернарду Силва: «Нам не хватает Холанна и де Брёйне»
19:06 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола: Игроки должны иметь возможность на восстановление
17 Декабря
18:56 · Клубный чемпионат мира 2017
​Известны 19 из 32 участников клубного чемпионата мира – 2025
18:44 · Клубный чемпионат мира 2017
​Совет ФИФА утвердил новый формат клубного чемпионата мира
15 Декабря
23:27 · Клубный чемпионат мира 2017
​Определены все полуфиналисты клубного чемпионата мира
22:55 · Клубный чемпионат мира 2017
Бензема не забил пенальти, его «Аль-Иттихад» без шансов проиграл на клубном чемпионате мира
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу Клубного чемпионата мира
13 Декабря
08:16 · Клубный чемпионат мира 2017
Бензема установил уникальное достижение
12 Декабря
23:02 · Клубный чемпионат мира 2017
Голы Бензема и Канте помогли «Аль-Иттихаду» обыграть «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира
10 Декабря
15:21 · Клубный чемпионат мира 2017
​Представлен мяч клубного чемпионата мира фото
Все новости
Рекомендуем