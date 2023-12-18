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Клубный чемпионат мира

«Флуминенсе» уверенно прошёл «Аль-Ахли» по пути к финалу клубного чемпионата мира

18 Декабря 2023 • 22:57 Комментировать
Флуминенсе
0:0
Аль-Ахли Каир
2-й тайм

На клубном чемпионате мира по футболу состоялся первый полуфинальный матч, в котором играли «Флуминенсе» и «Аль-Ахли». Первый момент возник в середине первого тайма, когда передача с угла поля к линии штрафной завершилась ударом Джона Ариаса в ближнюю штангу. Кахраба в контратаке наносил удар головой, и голкипер бразильцев чудом выручил.

После перерыва Марсело проник в штрафную и был сбит - пенальти. Ариас с точки сильно пробил в левый угол ворот, и голкипер не дотянулся - 1:0. Кено в контратаке мог снимать все вопросы, но нанес удар в кипера. И все же Габриэл Мартинелли умчался в отрыв и выдал под голевой удар на Джона Кеннеди - 2:0.

В другом полуфинале встретятся «Урава Ред» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Флуминенсе2:0Аль-Ахли Каир
Фабио ЛопесСамуэл ШавьерНино IIIМело ФелипеМарсело ВиераАндреМартинелли ГабриэлАриас ДжонГансо ПаулоКеноКано Херман
Запасные: Диого VIIДжон КеннедиЛима IIТьяго СантосРанжел ПедроМарлонЭудес ВиторДаниэл XIIГонсалес Йони IIБраз ДавидГуга IIIАлександр Гомес II
Эль-Шенави МохамедХани МохамедЭль-Ханафи ЯссерАбдель Монем МохамедМаалул АлиТау ПерсиТавфик АкрамАттия МарванАшур ИмамЭль-Шахат ХуссейнКахраба
Запасные: Мохамед КаримШобеир Мустафа АхмедДьенг АлиуМагди МохамедЭль-Сулейя АмрФуад КаримАлаа ХамзаМохамед ТахерРабиа РамиКука Ахмед
18 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Аль-Ахли Каир

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ФЛУМИНЕНСЕ АЛЬ-АХЛИ КАИР
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Футбол онлайн
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Флуминенсе Флуминенсе
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
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