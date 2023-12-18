«Флуминенсе» уверенно прошёл «Аль-Ахли» по пути к финалу клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу состоялся первый полуфинальный матч, в котором играли «Флуминенсе» и «Аль-Ахли». Первый момент возник в середине первого тайма, когда передача с угла поля к линии штрафной завершилась ударом Джона Ариаса в ближнюю штангу. Кахраба в контратаке наносил удар головой, и голкипер бразильцев чудом выручил.

После перерыва Марсело проник в штрафную и был сбит - пенальти. Ариас с точки сильно пробил в левый угол ворот, и голкипер не дотянулся - 1:0. Кено в контратаке мог снимать все вопросы, но нанес удар в кипера. И все же Габриэл Мартинелли умчался в отрыв и выдал под голевой удар на Джона Кеннеди - 2:0.

В другом полуфинале встретятся «Урава Ред» и «Манчестер Сити».