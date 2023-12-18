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Клубный чемпионат мира

Гвардиола: Игроки должны иметь возможность на восстановление

18 Декабря 2023 • 19:06 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал расширение клубного чемпионата мира.

Напомним, в 2025 году в турнире примут участие 32 команды, которые будут выявлять победителя на протяжении месяца.

«Я не выступаю против новых турниров. Я постоянно говорю, что против отсутствия времени на восстановление футболистов. Пусть мы играем каждые три дня, но после окончания сезона у нас должна быть возможность отдохнуть, чтобы потом снова заниматься футболом», — цитирует Гвардиолу журналист Бен Джейкобс.

После 17 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 34 очка.

Завтра, 19 декабря, «горожане» сыграют с клубом «Урава Редс» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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