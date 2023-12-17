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Клубный чемпионат мира

​Известны 19 из 32 участников клубного чемпионата мира – 2025

17 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать

В 2025 году клубный чемпионат мира впервые пройдёт в расширенном формате с 32 командами. Совет ФИФА уже утвердил обновлённый формат.

На страницах сайта ФИФА перечислен список команд, которые, с учётом критериев, уже получили путёвки на чемпионат мира – 2025.

Африка (всего будет 4 команды, уже известны 2): «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко).

Азия (4 команды): «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред» (Япония).

Европа (12 команд): «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия).

КОНКАКАФ (4 команды): «Монтеррей» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Леон» (Мексика)

Южная Америка (6 команд): «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия).

Океания (1 команда): «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Ещё один билет на клубный чемпионат мира получит команда из страны-организатора (США).

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