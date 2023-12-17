​Совет ФИФА утвердил новый формат клубного чемпионата мира

Формат клубного чемпионата мира изменится. Совет ФИФА утвердил регламент первого обновлённого турнира – он пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

На клубном чемпионате мира – 2025 выступят 32 команды. Они будут разделены на восемь групп по четыре команды. В плей-офф выйдут те, кто займёт в квартетах первые и вторые места.

На сайте ФИФА подробно рассказывается о критериях допуска команд на клубный чемпионат мира. Если говорить о Европе, то она получит 12 путёвок. С учётом критериев известны уже восемь команд УЕФА, которые выступят на клубном чемпионате мира в 2025 году. Это «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту» и «Бенфика».