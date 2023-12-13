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Клубный чемпионат мира

Бензема установил уникальное достижение

13 Декабря 2023 • 08:16 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:0
Окленд Сити

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема отметился голом в поединке клубного чемпионата мира против «Окленд Сити». Команда француза отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что опытный нападающий стал первым футболистом в истории, который отметился голом на четырех клубных чемпионатах мира.

В общей сложности нападающий принимал участие в шести подобных турнирах. Предыдущие пять французский голеадор выиграл в составе мадридского «Реала» - в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда3:0Окленд Сити
(1:0) Ромариньо Рикардо29'  
(2:0) Канте Н'Голо34'  
(3:0) Бензема Карим40'  
Гроэ МарселоАль-Шанкити МуханнадХегази АхмедКадеш ХасанАль-Хавсави Закария   83' (Аль-Сахафи Марван (   83' ) Фабиньо ЭнрикеКанте Н'Голо   77' (Аль-Джамаан Салех (   77' ) Аль-Гамди Файсал   83' (Бамсауд Ахмед (   83' ) Ромариньо Рикардо   59' (Жота Серран (   59' ) Бензема КаримКоронадо Игор   77' (Фархан Султан (   77' )
Запасные: Аль-Олайан МадаллахАль-Менхали СуайлемАль-Маюф АбдуллаХамдалла АбдерразакХавсави ОмарАль-Мермеш Усама
Трэйси КоннорВэйл ДжорданДен Хейджер МайклГрей Кристиан   83' (Митчел Адам (   83' ) Мурати Регонт   83' (Килколли Ангус (   83' ) Лобо НатанГаррига ЖерарИльич Марио   68' (Tong Zhou (   68' ) Ховьесон КэмеронМаникум Дилан   68' (Таде Эмилиано (   68' ) Гиллион Лиам
Запасные: Alfred John RogersSebastian CigandaAdam BellJoe WallisTimothy BouletДе Врис Райан
12 Декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити " 
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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

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