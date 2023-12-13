Бензема установил уникальное достижение

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема отметился голом в поединке клубного чемпионата мира против «Окленд Сити». Команда француза отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что опытный нападающий стал первым футболистом в истории, который отметился голом на четырех клубных чемпионатах мира.

В общей сложности нападающий принимал участие в шести подобных турнирах. Предыдущие пять французский голеадор выиграл в составе мадридского «Реала» - в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.