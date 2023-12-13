Бензема установил уникальное достижение

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема отметился голом в поединке клубного чемпионата мира против «Окленд Сити». Команда француза отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.
Стоит отметить, что опытный нападающий стал первым футболистом в истории, который отметился голом на четырех клубных чемпионатах мира.
В общей сложности нападающий принимал участие в шести подобных турнирах. Предыдущие пять французский голеадор выиграл в составе мадридского «Реала» - в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.
Протокол игры
|(1:0) Ромариньо Рикардо29'
|(2:0) Канте Н'Голо34'
|(3:0) Бензема Карим40'
Гроэ Марсело•Аль-Шанкити Муханнад•Хегази Ахмед•Кадеш Хасан•Аль-Хавсави Закария 83' (Аль-Сахафи Марван ( 83' ) •Фабиньо Энрике•Канте Н'Голо 77' (Аль-Джамаан Салех ( 77' ) •Аль-Гамди Файсал 83' (Бамсауд Ахмед ( 83' ) •Ромариньо Рикардо 59' (Жота Серран ( 59' ) •Бензема Карим•Коронадо Игор 77' (Фархан Султан ( 77' )
Трэйси Коннор•Вэйл Джордан•Ден Хейджер Майкл•Грей Кристиан 83' (Митчел Адам ( 83' ) •Мурати Регонт 83' (Килколли Ангус ( 83' ) •Лобо Натан•Гаррига Жерар•Ильич Марио 68' (Tong Zhou ( 68' ) •Ховьесон Кэмерон•Маникум Дилан 68' (Таде Эмилиано ( 68' ) •Гиллион Лиам
12 Декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити "
Бан пользователя