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Клубный чемпионат мира

Голы Бензема и Канте помогли «Аль-Иттихаду» обыграть «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира

12 Декабря 2023 • 23:02 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:0
Окленд Сити

«Аль-Иттихад» крупно обыграл «Окленд Сити» в матче первого раунда клубного чемпионата мира.

Уже к концу первого тайма голы Ромариньо, Н’Голо Канте и Карима Бензема позволили клубу из Джидды выиграть в домашних стенах. Следующим соперником «Аль-Иттихада» на четвертьфинальной стадии станет египетский «Аль-Ахли».

Протокол игры

 
Аль-Иттихад Джидда3:0Окленд Сити
(1:0) Ромариньо Рикардо29'  
(2:0) Канте Н'Голо34'  
(3:0) Бензема Карим40'  
Гроэ МарселоАль-Шанкити МуханнадХегази АхмедКадеш ХасанАль-Хавсави Закария 83' (Аль-Сахафи Марван ( 83') Фабиньо ЭнрикеКанте Н'Голо 77' (Аль-Джамаан Салех ( 77') Аль-Гамди Файсал 83' (Бамсауд Ахмед ( 83') Ромариньо Рикардо 59' (Жота Серран ( 59') Бензема КаримКоронадо Игор 77' (Фархан Султан ( 77')
Запасные: Аль-Олайан МадаллахАль-Менхали СуайлемАль-Маюф АбдуллаХамдалла АбдерразакХавсави ОмарАль-Мермеш Усама
Трэйси КоннорВэйл ДжорданДен Хейджер МайклГрей Кристиан 83' (Митчел Адам ( 83') Мурати Регонт 83' (Килколли Ангус ( 83') Лобо НатанГаррига ЖерарИльич Марио 68' (Tong Zhou ( 68') Ховьесон КэмеронМаникум Дилан 68' (Таде Эмилиано ( 68') Гиллион Лиам
Запасные: Alfred John RogersSebastian CigandaAdam BellJoe WallisTimothy BouletДе Врис Райан
12 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Клубный Чемпионат Мира Окленд Сити Н'Голо Канте Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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