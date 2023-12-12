Голы Бензема и Канте помогли «Аль-Иттихаду» обыграть «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира

«Аль-Иттихад» крупно обыграл «Окленд Сити» в матче первого раунда клубного чемпионата мира.
Уже к концу первого тайма голы Ромариньо, Н’Голо Канте и Карима Бензема позволили клубу из Джидды выиграть в домашних стенах. Следующим соперником «Аль-Иттихада» на четвертьфинальной стадии станет египетский «Аль-Ахли».
Протокол игры
|(1:0) Ромариньо Рикардо29'
|(2:0) Канте Н'Голо34'
|(3:0) Бензема Карим40'
Гроэ Марсело•Аль-Шанкити Муханнад•Хегази Ахмед•Кадеш Хасан•Аль-Хавсави Закария83' (Аль-Сахафи Марван (83') •Фабиньо Энрике•Канте Н'Голо77' (Аль-Джамаан Салех (77') •Аль-Гамди Файсал83' (Бамсауд Ахмед (83') •Ромариньо Рикардо59' (Жота Серран (59') •Бензема Карим•Коронадо Игор77' (Фархан Султан (77')
Трэйси Коннор•Вэйл Джордан•Ден Хейджер Майкл•Грей Кристиан83' (Митчел Адам (83') •Мурати Регонт83' (Килколли Ангус (83') •Лобо Натан•Гаррига Жерар•Ильич Марио68' (Tong Zhou (68') •Ховьесон Кэмерон•Маникум Дилан68' (Таде Эмилиано (68') •Гиллион Лиам
12 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".
Бан пользователя