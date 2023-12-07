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Клубный чемпионат мира

Де Брёйне может сыграть на клубном чемпионате мира

07 Декабря 2023 • 10:19 Комментировать

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который сейчас находится в лазарете из-за травмы, был включен в заявку «горожан» на предстоящий клубный чемпионат мира. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что бельгийский полузащитник из-за повреждения не играет с августа нынешнего года. Он проходит курс восстановления после травмы подколенного сухожилия.

Клубный чемпионат мира состоится в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря. «Манчестер Сити» начнет участие в турнире со стадии ½ финала.

В текущем сезоне де Брёйне принял участие всего в двух встречах и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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