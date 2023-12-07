Де Брёйне может сыграть на клубном чемпионате мира

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который сейчас находится в лазарете из-за травмы, был включен в заявку «горожан» на предстоящий клубный чемпионат мира. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что бельгийский полузащитник из-за повреждения не играет с августа нынешнего года. Он проходит курс восстановления после травмы подколенного сухожилия.

Клубный чемпионат мира состоится в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря. «Манчестер Сити» начнет участие в турнире со стадии ½ финала.

В текущем сезоне де Брёйне принял участие всего в двух встречах и сделал одну голевую передачу.