Зико напомнил Артуро Видалю об его нахальных словах в адрес мадридского «Реала»

Сразу после победы в Кубке Либертадорес Артуро Видаль, известный своим эпатажным поведением и словами, пообещал, что его «Фламенго» «порвет» известное место мадридскому «Реалу». Однако так получилось, что «Фламенго» даже не вышел в финал клубного чемпионата мира, дабы попробовать исполнить «обещание» Видаля. И об этих неосторожных словах Видалю напомнили - бывший кудесник бразильской сборной Зико.

- Когда эти заявления делают фанаты, это понятно. Это не проблема в таком случае. Но профессионалы не имеют права вести себя подобным образом. Надо иметь уважение к соперникам, особенно таким, как «Реал», - цитирует слова Зико TNT Sport.