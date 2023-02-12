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Зико напомнил Артуро Видалю об его нахальных словах в адрес мадридского «Реала»

12 Февраля 2023 • 01:20 Комментировать
Аль-Ахли Каир
2:4
Фламенго
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Сразу после победы в Кубке Либертадорес Артуро Видаль, известный своим эпатажным поведением и словами, пообещал, что его «Фламенго» «порвет» известное место мадридскому «Реалу». Однако так получилось, что «Фламенго» даже не вышел в финал клубного чемпионата мира, дабы попробовать исполнить «обещание» Видаля. И об этих неосторожных словах Видалю напомнили - бывший кудесник бразильской сборной Зико.

- Когда эти заявления делают фанаты, это понятно. Это не проблема в таком случае. Но профессионалы не имеют права вести себя подобным образом. Надо иметь уважение к соперникам, особенно таким, как «Реал», - цитирует слова Зико TNT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Артуро Видаль
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