«Фламенго» добыл волевую победу над «Аль-Ахли» и занял третье место на КЧМ

Матч за третье место на клубном чемпионате мира получился интересным и драматичным. «Фламенго» повёл в споре с «Аль-Ахли» уже на 11-й минуте после пенальти в исполнении Габриэла Барбозы. В следующий час игры в центре внимания были египтяне. Ахмед Абделькадер оформил дубль, а Али Маалул не забил пенальти. На 69-й минуте Халед Абдель Фаттах был удален с поля, а бразильцы поймали кураж. Педро Гильерме оформил дубль, а Барбоза еще раз попал с «точки» - 4:2.

В финале турнира «Реал» сыграет против «Аль-Хиляля». Начало трансляции в 22:00.