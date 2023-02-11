«Фламенго» добыл волевую победу над «Аль-Ахли» и занял третье место на КЧМ

Матч за третье место на клубном чемпионате мира получился интересным и драматичным. «Фламенго» повёл в споре с «Аль-Ахли» уже на 11-й минуте после пенальти в исполнении Габриэла Барбозы. В следующий час игры в центре внимания были египтяне. Ахмед Абделькадер оформил дубль, а Али Маалул не забил пенальти. На 69-й минуте Халед Абдель Фаттах был удален с поля, а бразильцы поймали кураж. Педро Гильерме оформил дубль, а Барбоза еще раз попал с «точки» - 4:2.
В финале турнира «Реал» сыграет против «Аль-Хиляля». Начало трансляции в 22:00.
Протокол игры
|11'Габриэл Барбоза (0:1)
|(1:1) Абделькадер Ахмед38'
|(2:1) Абделькадер Ахмед60'
|77'Педро Гильерме (2:2)
|84'Габриэл Барбоза (2:3)
|90'Педро Гильерме (2:4)
Эль-Шенави Мохамед•Эль-Ханафи Яссер•Абдель Монем Мохамед•Маалул Али 90' (Дьенг Алиу ( 90' ) •Мохамед Тахер•Аттия Марван•Фатхи Хамди 90' (Эль-Шахат Хуссейн ( 90' ) •Абделькадер Ахмед•Шериф Мохамед 75' (Хани Мохамед ( 75' ) •Тау Перси•Метвалли Махмуд
Дос Сантос Адербар•Варела Гильермо•Бруно Фабрисио•Луис Давид 87' (Кастро Пабло ( 87' ) •Айртон Лукас•Тьяго Маия•Видаль Артуро•Рибейро Эвертон 63' (Эвертон Соарес ( 63' ) •Де Арраскаэта Джорджиан•Габриэл Барбоза•Педро Гильерме
Сегодня. Стадион "Стад де Танжер ".
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