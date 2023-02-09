Анчелотти подтвердил возможное участие Бензема и Милитао в финале клубного чемпионата мира

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился обновлённой информацией о состоянии Карима Бензема и Эдера Милитао.

Французский нападающий и бразильский защитник не участвовали в сегодняшнем поединке полуфинала клубного чемпионата мира из-за повреждений, однако «Реал» одолел «Аль-Ахли» и без их помощи – 4:1. Сразу после победы Анчелотти заявил, что уже завтра Бензема и Милитао прилетят в Марокко, где 11 февраля состоится финальная встреча, докладывают испанские СМИ.

В битве за звание клубного чемпиона мира соперником «Реала» будет «Аль-Хиляль», обыгравший в полуфинале «Фламенго».