Определился соперник «Реала» на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира состоялся второй четвертьфинал. За право сыграть с «Реалом» спорили «Сиэтл Саундерс» и «Аль-Ахли». За 90 минут команды по разу пробили в створ, а победителями стали футболисты из Египта. Победу со счетом 1:0 принес удар Мохамеда Магди на 88-й минуте.
В другом полуфинале сыграют «Аль-Хиляль» и «Фламенго».
Протокол игры
|88'Магди Мохамед (0:1)
Фрай Стефан•Рольдан Александер•Гомес Еймар•Jackson Ragen90' (Эбер Араужо (90') •Толо Нуху•Руснак Альберт90' (Монтеро Фреди (90') •Атенсио Джошуа68' (Joao Paulo I (68') •Ролдан Кристиан84' (Лейва Дэнни (84') •Лодейро Николас•Моррис Джордан•Руидиас Рауль
Эль-Шенави Мохамед•Хани Мохамед•Метвалли Махмуд•Абдель Монем Мохамед•Маалул Али•Дьенг Алиу•Кахраба63' (Шериф Мохамед (63') •Фатхи Хамди63' (Абделькадер Ахмед (63') •Эль-Сулейя Амр•Мохамед Тахер63' (Магди Мохамед (63') •Тау Перси90' (Рабиа Рами (90')
04 февраля. Стадион "Стад де Танжер".
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