Определился соперник «Реала» на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира состоялся второй четвертьфинал. За право сыграть с «Реалом» спорили «Сиэтл Саундерс» и «Аль-Ахли». За 90 минут команды по разу пробили в створ, а победителями стали футболисты из Египта. Победу со счетом 1:0 принес удар Мохамеда Магди на 88-й минуте.

В другом полуфинале сыграют «Аль-Хиляль» и «Фламенго».