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Клубный чемпионат мира 2016

Определился соперник «Реала» на клубном чемпионате мира

04 Февраля 2023 • 21:57 Комментировать
Сиэтл Саундерс
0:1
Аль-Ахли Каир
окончен

На клубном чемпионате мира состоялся второй четвертьфинал. За право сыграть с «Реалом» спорили «Сиэтл Саундерс» и «Аль-Ахли». За 90 минут команды по разу пробили в створ, а победителями стали футболисты из Египта. Победу со счетом 1:0 принес удар Мохамеда Магди на 88-й минуте.

В другом полуфинале сыграют «Аль-Хиляль» и «Фламенго».

Протокол игры  
Сиэтл Саундерс0:1Аль-Ахли Каир
  88'Магди Мохамед (0:1)
Фрай СтефанРольдан АлександерГомес ЕймарJackson Ragen 90' (Эбер Араужо ( 90') Толо НухуРуснак Альберт 90' (Монтеро Фреди ( 90') Атенсио Джошуа 68' (Joao Paulo I ( 68') Ролдан Кристиан 84' (Лейва Дэнни ( 84') Лодейро НиколасМоррис ДжорданРуидиас Рауль
Запасные: Abdoulaye CissokoLeo ChuКливленд СтефанDylan TevesАрреага ХавьерДоббелер ИтанРоу Келин
Эль-Шенави МохамедХани МохамедМетвалли МахмудАбдель Монем МохамедМаалул АлиДьенг АлиуКахраба 63' (Шериф Мохамед ( 63') Фатхи Хамди 63' (Абделькадер Ахмед ( 63') Эль-Сулейя АмрМохамед Тахер 63' (Магди Мохамед ( 63') Тау Перси 90' (Рабиа Рами ( 90')
Запасные: Лотфи АлиАттия МарванЭль-Ханафи ЯссерАлаа ХамзаЭль-Шахат ХуссейнАшраф Мохамед
04 февраля. Стадион "Стад де Танжер".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сиэтл Саундерс Аль-Ахли Каир
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